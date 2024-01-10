Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşümde verilen kira desteklerini güncelledi. Kira destekleri İstanbul'da 5 bin 500 liraya, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de 4 bin 500 liraya, diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 liraya, diğer şehirlerde ise 3 bin liraya yükseltildi

Kentsel dönüşümde 2024 yılı için verilecek kira destekleri belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın web sitesinden ilan edilen rakamlara göre; kira destekleri İstanbul'da 5 bin 500 liraya, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de 4 bin 500 liraya, diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 liraya, diğer şehirlerde ise 3 bin liraya yükseltildi.

Kiracı ve konutta oturma hakkı bulunan kişiler için de bir defalığına mahsus ödeme yapılacak. Kiracılar için İstanbul'da 11 bin lira, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de 9 bin lira, diğer büyükşehirlerde 7 bin 500 lira, diğer şehirlerde 6 bin lira ödeme gerçekleştirilecek. Sınırlı ayni hak sahibine ise İstanbul'da 27 bin 500 lira, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de 22 bin 500 lira, diğer büyükşehirlerde 18 bin 750 lira, diğer şehirlerde 15 bin lira ödenecek.

Son olarak Mart 2023'te destek miktarları; İstanbul'da 3 bin 500 lira, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3 bin lira, diğer büyükşehirlerde 2 bin 500, diğer illerde 2 bin lira olmuştu.

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İstanbul'da başlatılan Yarısı Bizden kampanyasında ise kira yardımı 5 bin 250 TL olarak duyurulmuştu.

İLLERE GÖRE DESTEK MİKTARLARI

İstanbul

MALİK (AYLIK): 5.500,00

KİRACI (DEFATEN): 11.000,00

SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ (DEFATEN): 27.500,00

Ankara, Antalya, Bursa, İzmir

MALİK (AYLIK): 4.500,00

KİRACI (DEFATEN): 9.000,00

SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ (DEFATEN): 22.500,00

Adana, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van

MALİK (AYLIK): 3.750,00

7.500,00

SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ (DEFATEN): 18.750,00

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Kastamonu Karaman, Kars,Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak,Yalova, Yozgat, Zonguldak

MALİK (AYLIK): 3.000,00

KİRACI (DEFATEN): 6.000,00

SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ (DEFATEN): 15.000,00