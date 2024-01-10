Epstein belgelerinde Bill Clinton ve Prens Andrew hakkında şok 'kaset' iddiası

Kasetleri gördüğünü öne süren Ransome, tarihi belirtilmeyen e-postada "Arkadaşım, Clinton, Prens Andrew ve Richard Branson ile cinsel ilişkiye girdiğinde, aslında her seferinde Jeffery tarafından görüntüleri kayda alınmıştı" dedi.

Ransome, ayrı bir yazışmada ise eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein'ın New York'taki evinde bir arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiğini öne sürdü.

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Belgelerde Sarah Ransome’ın söz ettiği kasetlerle ilgili hiçbir kanıt ortaya çıkmazken, Ransome daha önce söz konusu iddiaları geri çekmek istediğini belirtmişti.

Ransome, Ekim 2016’da New York Post’a gönderdiği bir e-postada ailesinin üzülmesinden endişe ettiğini belirterek, "Size söylediğim her şeyi geri çekmek ve bu işten uzaklaşmak istiyorum" ifadesini kullanmıştı.