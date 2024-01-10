Epstein belgelerinde Bill Clinton ve Prens Andrew hakkında şok 'kaset' iddiası
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyaların dördüncü kısmı da kamuoyuna duyuruldu. Dava dosyalarının dördüncü bölümünde, Bill Clinton, Richard Branson ve Prens Andrew'un kasetlerinin olduğu iddia edildi.
ABD basınındaki haberlere göre, davaya ilişkin kamuoyuna açıklanan son dosyalarda, Epstein'a ait adada genç kızların yanı sıra o dönemde adada olduğunu reddeden Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in de aralarında bulunduğu 2006'da çekilmiş birçok fotoğraf ortaya çıktı.
Fotoğraflar, fuhuş ağının iç işleyişini ortaya koyan Epstein'in mağdurlarından Sarah Ransome hakkındaki dosya aracılığıyla açıklandı.
Epstein'e karşı ana davacı olan Virginia Giuffre'nin avukatları, Maxwell'in, o dönemde adada olduğunu "kesin olarak" kanıtladığını belirtti.
Dosyalara göre, Ransome, Epstein'ın adası Little St James'e götürülen tüm kızlara Victoria's Secret marka bikini ve gecelikler verildiğini iddia etti.
Ransome, eski ABD Başkanı Bill Clinton, İngiliz iş insanı Richard Branson ve Prens Andrew'un, Ransome'un arkadaşı ile cinsel ilişkiye girdiği videoların Epstein tarafından çekildiğini öne sürdü.
Dosyalarda, Ransome'un, Clinton ve Branson'a yönelik suçlamalarının yanı sıra eski ABD Başkanı Donald Trump'ı da suçlayan ifadeleri yer alıyor.
Kasetleri gördüğünü öne süren Ransome, tarihi belirtilmeyen e-postada "Arkadaşım, Clinton, Prens Andrew ve Richard Branson ile cinsel ilişkiye girdiğinde, aslında her seferinde Jeffery tarafından görüntüleri kayda alınmıştı" dedi.
Ransome, ayrı bir yazışmada ise eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein'ın New York'taki evinde bir arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiğini öne sürdü.
Belgelerde Sarah Ransome’ın söz ettiği kasetlerle ilgili hiçbir kanıt ortaya çıkmazken, Ransome daha önce söz konusu iddiaları geri çekmek istediğini belirtmişti.
Ransome, Ekim 2016’da New York Post’a gönderdiği bir e-postada ailesinin üzülmesinden endişe ettiğini belirterek, "Size söylediğim her şeyi geri çekmek ve bu işten uzaklaşmak istiyorum" ifadesini kullanmıştı.
İDDİALARA YALANLAMA
Branson‘ın sahip olduğu Virgin Group tarafından yapılan açıklamada, Ransome'un iddialarının temelsiz ve asılsız olduğu belirtildi.
Trump'ın sözcüsü Steven Cheung da benzer bir açıklama yaparak, Ransome'un iddialarının "temelsiz" olduğunu söyledi.
Mahkeme belgelerinde ayrıca Epstein'in Karayipler'deki özel adasında kız çocukları ve genç kadınlarla çekilmiş Ransome tarafından avukatlara teslim edilen fotoğraflar da yer alıyor.
Fotoğraflarda reşit olmayan kız çocuklarını Epstein'a getirmekle suçlanan, özel pilot Nadia Marcinko da bulunuyor. Sarah Ransome, 2006’da 22 yaşındayken Epstein’in suç ortağı ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell tarafından fuhuş ağına alındığını öne sürmüştü.
JEFFREY EPSTEIN OLAYI
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.
Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.