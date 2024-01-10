Son dakika haberi Beşiktaş transferi açıkladı Hasan Arat başkanlığında yeni bir yapılanmaya giden ve dört futbolcusunu kadro dışı bırakan Beşiktaş'ta transferler de başladı. Siyah-beyazlılar, ülkemizde Adana Demirspor'da oynayan ve Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesini geçen günlerde fesheden sağ bek Jonas Svensson'u transfer etti. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Norveçli oyuncunun sözleşmesi süresine ve maliyetine dair detay verilmedi

Habertürk Giriş: 10.01.2024 - 12:13 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:46 facebook

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