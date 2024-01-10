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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Süper Lig erteleme haftasında Konyaspor'u konuk edecek - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Süper Lig erteleme haftasında Konyaspor'u konuk edecek

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde bu akşam TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Ligin 19. haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ve puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Konyaspor karşısında da savunmadaki zorunlu rotasyonu sürdürecek. İşte Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi detaylar ve İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 10:16 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:21
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        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde bu akşam TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. İstanbulspor'a konuk olduğu mücadeleyi 5-1 kazanan ve puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürüyor. 18 lig maçında 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip fileleri 49 kez havalandırırken kalesinde ise 15 gol gördü.

        2

        CEZALILAR GERİ DÖNÜYOR

        Fenerbahçe'de sarı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezaları bitti. Bu üç futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda bugün sahada olacak.

        3

        4 EKSİK VAR

        Fenerbahçe'de 4 oyuncu, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçmesine karşın bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, maç eksikleri sebebiyle görev alamayacak. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de forma giyemeyecek diğer isimler.

        4

        SAVUNMADA ZORUNLU ROTASYON SÜRÜYOR

        Rodrigo Becao'nun sakat, Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle İstanbulspor karşısında Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu savunma dörtlüsünü sahaya süren teknik direktör İsmail Kartal, Konyaspor karşısında da bu bölgedeki zorunlu rotasyonu sürdürecek.

        5

        GÖZLER DZEKO'DA

        İstanbulspor karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 13'e yükselten Edin Dzeko, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'yi geride bırakarak krallık yarışında zirvede yalnız kaldı. Forma giydiği son 4 lig maçının üçünde gol sevinci yaşayan Bosna Hersekli forvet, Konyaspor karşısında da İsmail Kartal'ın en önemli gol ayağı olacak.

        6

        CENGİZ ÜNDER FORMAYA YAKIN

        Ligde oynanan son 3 maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, hafta sonundaki İstanbulspor müsabakasında kaydettiği 4 golle bu sezon bir maçta en fazla gol atan oyuncu oldu. İrfan Can Kahveci'nin cezasını tamamlamasına karşın teknik direktör İsmail Kartal'ın bugün oynanacak mücadelede formda olan Cengiz Ünder'i ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

        7

        İŞTE MUHTEMEL 11

        Livakovic

        8

        Mert Müldür

        9

        Serdar Aziz

        10

        Oosterwolde

        11

        Ferdi

        12

        Crespo

        13

        Fred

        14

        Szymanski

        15

        Cengiz Ünder

        16

        Tadic

        17

        Dzeko

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