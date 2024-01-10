Üsküdar'da metrobüs arızalandı; duraklarda yoğunluk yaşandı
İstanbul Üsküdar'da bulunan Altunizade metrobüs durağında yoğunluk meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan yoğunluğun arıza yapan bir metrobüs nedeniyle yaşandığı öğrenildi
İstanbul Üsküdar'da Altunizade metrobüs durağında arızalanan bir metrobüs nedeniyle durakta ve üst geçitte yoğunluk yaşandı.
DHA'nın haberine göre yoğunluk, vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Altunizade metrobüs durağında, sabah saatlerinde iddiaya göre bir metrobüs arızalandı.
Metrobüs durağında ve üst geçitte yoğunluk yaşandı. İşe ve okula gitmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.
Üst geçitlerde başlayan yoğunluk nedeniyle duraklara ulaşmakta güçlük çeken yolcular, metrobüse binmekte de zorlandı.
Durakta oluşan yoğunluk ve metrobüs trafiği, arızalı aracın çekilmesiyle normale döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.