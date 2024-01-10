Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul Üsküdar'da metrobüs arızası üst geçide yansıdı! Altunizade metrobüs durağında yoğunluk yaşandı

        Üsküdar'da metrobüs arızalandı; duraklarda yoğunluk yaşandı

        İstanbul Üsküdar'da bulunan Altunizade metrobüs durağında yoğunluk meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan yoğunluğun arıza yapan bir metrobüs nedeniyle yaşandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 11:28 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Üsküdar'da Altunizade metrobüs durağında arızalanan bir metrobüs nedeniyle durakta ve üst geçitte yoğunluk yaşandı.

        2

        DHA'nın haberine göre yoğunluk, vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        3

        Altunizade metrobüs durağında, sabah saatlerinde iddiaya göre bir metrobüs arızalandı.

        4

        Metrobüs durağında ve üst geçitte yoğunluk yaşandı. İşe ve okula gitmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.

        5

        Üst geçitlerde başlayan yoğunluk nedeniyle duraklara ulaşmakta güçlük çeken yolcular, metrobüse binmekte de zorlandı.

        6

        Durakta oluşan yoğunluk ve metrobüs trafiği, arızalı aracın çekilmesiyle normale döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        7
        8
        9
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Parçalanmış cesedi bulunmuştu! Cenazeye katılan kardeş gözaltında!
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu! Cenazeye katılan kardeş gözaltında!
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        İtalya'da büyük tepki çeken etkinlik
        İtalya'da büyük tepki çeken etkinlik
        Eğitime kar engeli: Valilikler peş peşe açıkladı!
        Eğitime kar engeli: Valilikler peş peşe açıkladı!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Bir ay önce evlenip kocasını öldürmüştü! İşte Şirin'in ifadesi!
        Bir ay önce evlenip kocasını öldürmüştü! İşte Şirin'in ifadesi!
        Kar ve fırtına uyarısı! 40 milyonu aşkın kişi etkilenebilir
        Kar ve fırtına uyarısı! 40 milyonu aşkın kişi etkilenebilir
        Lüks semtlerin uyuşturucu satıcısı avukat çıktı!
        Lüks semtlerin uyuşturucu satıcısı avukat çıktı!
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?