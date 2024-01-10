Sacha Boey'a PSG kancası! Galatasaray bonservis bedelini belirledi
PSG, Nordi Mukiele'nin ayrılığına önlem olarak Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey'u düşünüyor! Sarı-kırmızılı kulüp ise Boey'un bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirledi! Galatasaray'ın B Planı da hazır
11 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesinde kulüplerdeki hareketlilik de yükseliyor. Devre arasında sol bek ve orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların oyuncularına da talipler çıkıyor.
İki sezondur gösterdiği performansla adından söz ettiren ve bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki form grafiğiyle devleri peşine takan Sacha Boey'a bu kez Fransızlar talip oldu!
Geçen sezon Sporting ve Udinese'nin izlediği, bu sezon ise Arsenal ve Manchester United'ın ilgilendiği Fransız futbolcu PSG'nin radarına girdi.
Fransız gazeteci Saber Desfarges'ın verdiği bilgiye göre PSG, takımdan ayrılmak isteyen Nordi Mukiele'nin yerine Sacha Boey'u düşünüyor.
Bu sezon devler karşısında gösterdiği performansla birçok devin scout'unu RAMS Park'a abone yapan Boey'un PSG'nin dikkatini çektiği belirtildi.
Daha önce Fransız basınına açıklamalar yapan Sacha Boey, doğup büyüdüğü bölgede olan PSG'yi tuttuğunu ve orada oynamayı hayal ettiğini dile getirmişti.
BEKLENTİ 25 MİLYON EURO!
Sacha Boey'un ayrılığına sıcak bakmayan Galatasaray, Fransız oyuncunun bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirledi.
Takımdaki diğer oyunculara kıyasla cüzi bir miktar alan Sacha Boey'un sözleşmesini yenilemek üzere masaya oturan sarı-kırmızılı yetkililer, Boey'un menajeriyle anlaşma sağlayamamıştı.
Oyuncuya yapılacak zammın transferinin önünde engel olabileceğini düşünen Boey'un temsilcisi Galatasaray'ın zam tekliflerini kibarda geri çevirmişti.
Sarı-kırmızılılar, mukavele yenilemediği için oyuncunun bu kış ya da bu yaz satışına bu nedenle yeşil ışık yakabilir.
Kapıyı 25 milyon Euro'dan açacak olan Galatasaraylı yetkililer, daha düşük teklifleri; oyuncunun fiyatının yaz aylarında daha da düşebileceği endişesiyle kabul edebilir.
"GERİ GEL DUBOIS"
Sarı-kırmızılılar, Sacha Boey'un devre arası ayrılığının alternatifini de hazırlamış durumda.
Bu yaz Başakşehir'e kiralanan diğer bir Fransız sağ bek Leo Dubois, Boey'un olası bir ayrılığı durumunda geri çağrılacak.
İstanbul ekibiyle bu sezon 15 maça çıkan 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki sağ bek, transfer döneminin açılmasıyla birlikte Galatasaray'a dönebilir.