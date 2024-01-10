Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan mibibüs bir markete daldı. Kazada marketin önünde ve içerisinde bulunan 5 öğrenci yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Mehmet K. yönetimindeki minibüs, Diyarbakır-Elazığ kara yolu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağında kontrolden çıkarak bir markete girdi.
Kazada, marketin önünde ve içerisinde bulunan 5 öğrenci yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.