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Real Madrid'in mayıs ayında yönetici Sanchez aracılığıyla Arda Güler'in temsilcisiyle yeniden temas kurduğu ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de onayı alındıktan sonra transfer sürecine devam ettiği ifade edildi. Ancelotti'nin Arda Güler'le bizzat görüştüğü ve genç oyuncuyu transfer için ikna ettiği öne srüldü.

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İYİ BİR İZLENİM BIRAKMAK İSTEDİ Fenerbahçe'nin, Arda Güler'i kadrosunda tutmakta ısrarcı olduğu, Arda Güler'in de kariyerindeki bir sonraki adımı atmak istemesine rağmen sarı-lacivertlilerde futbol ve ekonomik olarak iyi bir izlenim bırakarak ayrılmak istediği vurgulandı.