Ülke karıştı: Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı! Peru da acil durum ilan etti
Ekvador'da ülkenin en büyük uyuşturucu çetesinin liderinin kaldığı cezaevinin yüksek güvenlikli özel bölümünden kaçmasının ardından ülkede tansiyon yükseldi. Ekvador'da 60 günlük OHAL ilan edilirken, yerel basında yer alan haberlerde çok sayıda polisin kaçırıldığı öne sürüldü, silahlı grupla stüdyoda canlı yayını bastı. Ayrıca Ekvador'un komşusu Peru da artan şiddet olayları sebebiyle acil durum ilan etti
Ekvador'da ülkenin en büyük uyuşturucu çetesinin liderinin hapishaneden kaçmasıyla dün olağanüstü hal ilan edildiği açıklanmıştı, bunun üzerine ülkede şiddet olayları tırmanışa geçti.
"Fito" olarak bilinen Adolfo Macías Villamar isimli ülkenin en büyük uyuşturucu çetesinin lideri, Pazar günü Guayaquil'deki bir hapishaneden kaçtı. Cezaevinin yüksek güvenlikli özel bir bölümünde tutulan "Fito"nun cezaevlerinde süren isyanların da arkasında olduğu düşünülüyor.
Ekvador'un Guayaquil kentinde, silahlı grupların düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
CANLI YAYINDA STÜDYOYU BASTILAR
Devlete ait televizyon kanalı "TC Television"nın Guayaquil'deki stüdyosu, canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basıldı.
Canlı yayın baskınından hemen sonra şehrin çeşitli noktalarında saldırılar düzenleyen silahlı gruplar, 8 sivili öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.
Öte yandan "TC Television" kanalını basanların 13 kişi olduğu ve tamamının yakalandığı duyuruldu.
OHAL İLAN EDİLDİ
Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, kontrolü sağlamak için 60 günlük olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Ülke genelinde geceleri de sokağa çıkma yasağı uygulanacak, polis arama izni olmadan evlere girebilecek.
Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, yaptığı açıklamada, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması üzerine 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldığını bildirmiş, bu kişilerin de son derece tehlikeli olduğunu söylemişti.
Izuriete, Devlet Başkanı Noboa'nın bu olay nedenle OHAL kararnamesini imzaladığını, bu süreçte gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.
Olağanüstü hal, orduya ve polise 60 gün süreyle geçici yetkiler veriyor. Ayrıca bu karar Kasım ayında göreve gelen Noboa tarafından çıkarılan ilk karar oldu.
"SUÇ ÖRGÜTLERİ ÇOK SAYIDA POLİSİ KAÇIRDI"
Yerel basına göre, 60 gün uygulanacak OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi.
PERU DA ACİL DURUM İLAN ETTİ
Diğer yandan Ekvador'un komşusu Peru da artan şiddet olayları sebebiyle acil durum ilan etti.