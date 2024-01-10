İstanbul Bakırköy'de, 30 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen ilginç olayın görüntüleri ortaya çıktı. Olay Cevizlik Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi.

KAHVE BARDAĞINA GÜLÜCÜK ÇİZDİ

DHA'da yer alan habere ve iddialara göre bir kişi, kız arkadaşı ile birlikte kafeye giderek kahve sipariş etti. Siparişleri hazırlayan barista, kadının kahve bardağına gülücük sembolü çizdi.