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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sevgilisinin bardağına gülücük çizince baristayı feci şekilde yumrukladı

        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!

        İstanbul'da bir kişi, kız arkadaşının kahve bardağına gülücük sembolü çizdiği gerekçesiyle tartıştığı baristayı, peş peşe yumruk atarak feci biçimde darp etti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:11 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:25
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        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
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        İstanbul Bakırköy'de, 30 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen ilginç olayın görüntüleri ortaya çıktı. Olay Cevizlik Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi.

        KAHVE BARDAĞINA GÜLÜCÜK ÇİZDİ

        DHA'da yer alan habere ve iddialara göre bir kişi, kız arkadaşı ile birlikte kafeye giderek kahve sipariş etti. Siparişleri hazırlayan barista, kadının kahve bardağına gülücük sembolü çizdi.

        TEZGÂHIN ARKASINDA BARİSTAYA SALDIRDI

        Kız arkadaşının kahve bardağında gülücük sembolü olduğunu gören kişi, baristayla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle öfkeli kişi, tişörtünü çıkartarak baristaya saldırmaya başladı.

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        YERDE YUMRUKLAMAYA DEVAM ETTİ

        Çalışanlar ve diğer müşterilerin engel olmaya çalıştığı öfkeli kişi, peş peşe yumruk atarak baristayı yere düşürdü. Yerde de bir süre vurmaya devam eden saldırganı müşteriler uzaklaştırmayı başardı.

        DEHŞET ANI KAMERAYA YANSIDI

        Tartışmanın ardından öfkeli kişinin baristaya peş peşe yumruk attığı anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        İKİSİ DE ŞİKAYETÇİ OLMADI

        Öte yandan tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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