Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri
Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos resmi imzayı atarken transfer çalışmalarına da hız verildi. Siyah-beyazlılar, Jonas Svensson'u renklerine bağladığını resmen açıklarken gözler de diğer transferlere çevrildi. İşte Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri...
Teknik direktörlüğe Fernando Santos'u getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da hızlanıyor.
Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u renklerine bağlarken farklı transferler de yolda.
Kartal, Eric Bailly ile yollarını ayırmıştı. Fildişili oyuncunun yerine farklı bir isim bakılıyor.
Ara transferde stoper takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta deneyimli bir isim gündeme geldi.
Siyah-beyazlılar, Kızılyıldız'da forma giyen Aleksander Dragovic'i araştırıyor.
32 yaşındaki oyuncu; Austria, Basel, Dinamo Kiev, Bayern Leverkusen ve Leicester City gibi kalburüstü takımlarda oynadıktan sonra 2021 yılında Kızılyıldız'a transfer olmuştu. Dragovic'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 25 resmi maça çıkan Aleksander Dragovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
BAKASETAS SESLERİ
Beşiktaş'ın bir diğer hedefi ise orta alana hücuma dönük bir ismi getirmek. Bu bölge için de öne çıkan isim Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek olacak Anastosios Bakasetas....
İtalyan ekiplerinin yanı sıra Yunanistan'da Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ile adı anılan Bakasetas'ın en önemli taliplerinin başında Beşiktaş geliyor.
Trabzonspor'un sözleşme uzatma tekliflerine yanıt vermeyen Yunan futbolcunun, siyah-beyazlı takımla anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
Siyah-beyazlıların bu transferi 1-1.5 milyon Euro bonservisle bitirmek için Trabzonspor'un kapısını çalacağı kaydedildi.
Sezon sonunda serbest kalacak olan futbolcudan en kötü ihtimalle para kazanmak isteyen bordo-mavililerin de bu teklife sıcak bakabileceği belirtiliyor.
30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 17 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.
BİR İDDİA DA RUS BASININDAN
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için bir iddia da Rus basınından geldi.
Rus Fottoball'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Lokomotiv Moskova'dan Anton Miranchuk ile ilgileniyor.