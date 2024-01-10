Devekuşu Kabare'nin yeniden oyunlarının sahnelenecek olması Metin Akpınar'a iyi geldi İkiz kızlarından Duygu Nebioğlu'nun açıklamalarıyla son bir kaç aydır zor günler geçiren Metin Akpınar, kurucusu olduğu Devekuşu Kabare oyunlarının 32 yıl sonra yeniden sahnelenecek olmasıyla kendini iyi hissetmeye başladı

Türk tiyatrosunun domino taşlarından biri olan Devekuşu Kabare, 1967'de Haldun Taner, Ahmet Gülhan, Zeki Alasya ve Metin Akpınar tarafından kuruldu.

Türkiye'nin ilk kabare Tiyatrosu olan Devekuşu Kabare, 1967 - 1987 arasında olmak üzere 20 yıl içinde aralarında; 'Vatan Kurtaran Şaban', 'Generallerin Beş Çayı', 'Gergedan', 'Dün Bugün', 'Çıktık Açık Alınla', 'Yasaklar' ve 'Deliler'in olduğu onlarca oyun sahneledi.

Salon bulma ve kadro kurma sıkıntısı yaşanması nedeniyle 1987'de kapanan Devekuşu Kabare, 1990'da 'Şuna Buna Dokunduk' ile yeniden faaliyete geçti. Ne var ki yine salon bulma ve kadro kurma sıkıntısı nedeniyle 1992'de bir kez daha kapandı.

Ataşehir'de 3 gün önce açılan, içinde Devekuşu Kabare Müzesi'nin de yer aldığı Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde Devekuşu Kabare'nin oyunları 32 yıl sonra yeniden sahnelenecek.

Devekuşu Kabare'nin oyunları, genç tiyatro oyuncuları tarafından sahnelenecek. Oyunlar, Devekuşu Kabare'nin kurucularından Metin Akpınar tarafından yönetilecek.

Yakınları; Devekuşu Kabare'nin oyunlarının sahnelenmesi ve yönetmenlik yapacak olmasının, son birkaç aydır, ikiz kızları Duygu Nebioğlu'nun açıklamalarıyla bir hayli zor zamanlar geçiren Metin Akpınar'a iyi geldiğini söyledi. Yakınları; hem vefat eden kurucu üyeleri Haldun Taner ile Zeki Alasya'nın anısını yaşatacak olmanın, hem de çalışacak olmasının morali ve şevkiyle Akpınar'ın kendini iyi hissetmeye başladığının altını çizdi.

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Devekuşu Kabare Müzesi'nde 1967 - 1992 arasında sahnelenen oyunların kostümleri, dekorları, yazılı ve görsel materyalleri yer alacak.