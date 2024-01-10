Fenerbahçe, Leonardo Bonucci transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe Kulubü'nden transferle ilgili olarak yapılan açıklamada "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi
Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini açıkladı.
İşte sarı-lacivertlilerin açıklaması:
"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir."
İtalyan savunma oyuncusunun bugün (çarşamba) saat 18.30 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DEN ALACAĞI RAKAM
Fenerbahçe ile yarım sezonluk anlaşma sağlayan 36 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerden 1.3 milyon euro kazanacak.
Bonucci'nin Fenerbahçe ile yapacağı sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak. İtalyan savunma oyuncusu, sözleşme şartlarını yerine getirmesi halinde 1 yıl sözleşme uzattı hakkı Fenerbahçe'de olacak. Bonucci, sözleşmesinin uzaması durumunda ise 2.5 Milyon Euro maaş kazanacak.
Leonardo Bonucci kimdir?
Doğum tarihi/Yaş: 1 Mayıs 1987 (36)
Doğum yeri: İtalya / Viterbo
Boy: 1,89 m
Mevki: Defans - Stoper
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 1,5 milyon €
En yüksek piyasa değeri: 45 milyon €
Oynadığı takımlar: Inter, Treviso, AC Pisa, Genoa, Bari, Juventus, Milan, Union Berlin
Toplam performans: 681 maç 47 gol 12 asist (57.139' dakika)
Başarıları:
1x Avrupa şampiyonu
9x İtalya Serie A şampiyonu
4x İtalya Kupası Şampiyonu
5x İtalya Süper Kupası Şampiyonu
5x İtalya Süper Kupası Şampiyonu
1x Avrupa Şampiyonası ikincisi
1x Yılın futbolcusu (2016 İtalya)