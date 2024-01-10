Fenerbahçe, Leonardo Bonucci transferini resmen açıkladı Fenerbahçe Kulubü'nden transferle ilgili olarak yapılan açıklamada "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi

Habertürk Giriş: 10.01.2024 - 15:18 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:28 facebook

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