Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği'nde konuştu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Birilerinin iddialarının aksine ülkemizde bir eksen kaybı yaşanmamıştır, tam tersine ülkemiz asıl eksenini bulmuştur. Bu eksenin adı da Türkiye eksenidir" dedi. Konuşmasında, "Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte dünyada taşlar yerinden oynadı" diyen Erdoğan, "Güvenlik konseptlerinde köklü değişiklikler yaşandı. 5-10 yıl öncesine kadar savunma bütçesini yük gören ülkeler adeta silahlanma yarışına girdi" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle; "Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın siz değerli mensuplarıyla beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Kuruluşundan bu yana teşkilatta emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimize de rahmet diliyorum.

"SON 21 YILDA NİCE BADİRELER ATLATTIK"

Aziz milletimizin takdiri ile 2002'den beri Türkiye'nin hizmetindeyiz. Son 21 yılda gerçekten kritik günler yaşadık. Nice badireleri atlattık. Tüm bu süreçte MİT mensuplarının sadece vatanseverliklerine değil ayrıca yüksek analiz kabiliyetlerine de şahit olduk.

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"ÜLKEMİZ ASIL EKSENİNİ BULDU"

Dolayısıyla gizli kahramanların nasıl bir özveriyle görevlerini ifa ettiklerini çok çok iyi biliyorum. Rabbim hiçbirinin ayağına taş değdirmesin diliyorum. Türkiye, küresel satranç tahtasında oyun kurucu bir aktör olarak konumunu günden güne pekiştiriyor. Masada ve sahada güçlü Türkiye iddiamız hamd olsun artık tüm unsurlarıyla gerçekleşmektedir.

Karşımızdaki tablo şudur ülkemizde bir eksen kaybı yaşanmamıştır tam tersine ülkemiz asıl eksenini bulmuştur. Bu eksenin adı da Türkiye eksenidir. İşlediğimiz her politikayı tamamen Türkiye eksenine göre gerçekleştiriyoruz.

"DÜNYADA TAŞLAR YERİNDEN OYNADI"

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte dünyada taşlar yerinden oynadı. Güvenlik konseptlerinde köklü değişiklikler yaşandı. 5-10 yıl öncesine kadar savunma bütçesini yük gören ülkeler adeta silahlanma yarışına girdi. Türkiye savunma stratejisine de yatırım yapmaya çok erken başlayan ülkelerden biridir. Ülkemizin elde ettiği başarıların hiçbiri tesadüf değildir. Kurumlarımızın emeği ve mücadelesi vardır.

"DEVLETİMİZİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"

İnsansız hava araçlarını etkin şekilde kullanan kurumlarımızın başında MİT Başkanlığı geliyor. MİT, teröristlere nefes aldırmıyor. Tamamıyla lider kadrolarını yok etme gayretindedir. Şehitlerimizin hesabını teröristlerden misliyle soruyoruz, soracağız. Devletimizin nefesi teröristlerin ensesinden olacak. Türkiye Yüzyılı'nda teröre ve teröriste her yok. Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına kâr bırakmaz.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK KONSEPTİNİN AYNI KALMASI DÜŞÜNÜLEMEZ"

Hükümet olarak son 21 yılda teşkilatımızın insan kaynağının güçlendirilmesine yönelik adımlar attık. Asimetrik tehditlerin bu kadar arttığı bir dönemde Türkiye'nin güvenlik konseptinin aynı kalması düşünülemez.

MİT VE EMNİYET'İN MOSSAD OPERASYONU

İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız bizi tehdit edenlere cevabı çok net vermiştir. İsrail ciddi şekilde şaşırdı. Bu daha işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız. "