TOKİ 47 ilde 508 konut ve iş yeri satışı ne zaman? TOKİ iş yeri ve konut satışı ödeme planı ve başvuru şartları belli mi?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), toplam 643 konut ve 232 iş yerini açık artırmayla satışa çıkarıyor. Arsa ve konut satışından faydalanmak isteyen vatandaşlar TOKİ iş yeri ve konut satışı ödeme planı, başvuru tarihi ile şartları konusunda araştırma yapıyor. Peki TOKİ 47 ilde 508 konut ve iş yeri satışı ne zaman, ödeme planı ve başvuru şartları belli mi?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ilde toplam 508 konut ve iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Açık artırmalar Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Katılamayanlar ise online platformdan teklif verebilecek. İşte detaylar
TOKİ AÇIK ARTIRMA İLE EV VE İŞ YERİ SATIŞI TARİHLERİ
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 47 ilde toplamda 508 iş yeri ve konut satışı açık artırma yöntemiyle 30-31 Temmuz günlerinde yapılacak. Açık artırmalar Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda ve (www.emlakmuzayede.com.tr) adresinden gerçekleşecek.
TOKİ AÇIK ARTIRMA İŞ YERİ VE KONUT SATIŞI ÖDEME PLANI
Açık artırmaya katılanlar yüzde 25 peşinat ve 72 aya varan vade oranları ile ev sahibi olabilecek. Yüde 30 peşinat 60 ay vade ve yüzde 15 peşinat 120 ay vade ile de iş yeri satın alınabilecek.
Konut satışı yapılacak iller:
Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Niğde, Sinop, Trabzon, Tunceli ve Yozgat.
İş yeri satışı yapılacak iller:
Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat.
Teminat Bedelleri:
Açık artırmaya katılacak gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nın tüm şubelerine katılım teminatı yatırmalılar. Satın alınacak taşınmazın adedi kadar teminat bedeli ödenir.
Muhammen bedeli 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin)TL,
Muhammen bedeli 1.500.000 – 2.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,
Muhammen bedeli 2.500.000 - 4.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 300.000.-(Üçyüzbin) TL,
Muhammen bedeli 4.500.000.- 9.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 700.000.-(Yediyüzbin) TL
Muhammen bedeli 10.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 1.000.000.-(Birmilyon) TL.