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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 60 ay vadeyle 643 konut ve 232 iş yeri satıyor! TOKİ müzayedesi ne zaman yapılacak, ödeme planı nasıl, katılım teminatı ne kadar?

        TOKİ 643 konut ve 232 iş yeri satıyor! TOKİ müzayedesi ne zaman yapılacak, ödeme planı nasıl?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Temmuz ayında 9 farklı ilde toplam 643 konut ve 232 iş yerini satışa sunmak üzere açık artırma düzenleyecek. Müzayedeler, Ankara ve İstanbul'da fiziki olarak gerçekleştirilecek olmakla birlikte, taşınmazlar yüzde 25 peşinat 60 ay vade ödeme seçeneği ile alıcılarını bulacak. İşte, TOKİ'nin Temmuz ayı müzayede takvimi ve detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 10:00 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:00
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        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 9 ilde toplam 643 konut ve 232 iş yerini açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor. Müzayedeye katılmak isteyenlerin 300 bin lira ile 4 milyon 800 bin lira arasında değişen katılım teminatını ödemesi gerekiyor. Alıcılara yüzde 25 peşinatla 60 ay vadeli ödeme planı sunulduğu gibi peşin alımlarda yüzde 20 indirim imkânı sağlanıyor. Peki, TOKİ'nin konut ve iş yeri satışı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? İşte merak edilen ayrıntılar...

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        TOKİ 9 İLDE 643 KONUT VE 232 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?

        TOKİ, 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışı 1-3 Temmuz 2025 tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Satış takvimi şöyle;

        1 Temmuz 2025 (LOT 001-247)

        Ankara - 36 konut

        Giresun - 4 konut ve 2 iş yeri

        İstanbul - 92 konut ve 64 iş yeri

        Konya - 17 konut

        Mersin - 31 konut

        Trabzon - 1 konut

        2 Temmuz 2025(LOT 248-520)

        Samsun - 257 konut ve iş yeri

        3 Temmuz 2025 (LOT 521-875)

        Bingöl - 165 konut ve 150 iş yeri

        Diyarbakır - 40 konut

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        TOKİ 9 İLDE 643 KONUT VE 232 İŞ YERİ SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

        TOKİ, söz konusu gayrimenkuller için iki farklı yerde müzayede düzenliyor. Adresler şöyle;

        İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu - Küçükçekmece /İstanbul

        İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle - Yenimahalle/Ankara

        Belirtilen iki salon dışında katılımcılar çevrim içi olarak da teklif verebilecek.

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        TOKİ 9 İLDE 643 KONUT VE 232 İŞ YERİ MÜZAYEDESİ KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

        Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak;

        EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş’nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR25 0001 2009 8780 0010 2623 29) no.lu TL hesabına

        talip oldukları her taşınmaz için;

        Muhammen Bedeli 3.000.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 300.000 TL,

        Muhammen Bedeli 3.000.001 TL ile 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL

        Muhammen Bedeli 6.000.001 ile 12.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL

        Muhammen Bedeli 12.000.001 ile 24.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.400.000 TL

        Muhammen Bedeli 24.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 4.800.000 TL yatırılması gerekmektedir.

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        TOKİ 9 İLDE 643 KONUT VE 232 İŞ YERİ SATIŞI ÖDEME PLANI NEDİR?

        TOKİ, katılımcılara yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade veya tamamı peşin ödeme olmak üzere belirlenen bir ödeme planı sunuyor. Ek olarak, peşin ödemelere yüzde 20 indirim uygulanacağı da belirtiliyor.

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