        TOKİ ödeme planı 2026: TOKİ taksitleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

        TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura süreci bir il haricinde sona ererken, hak sahipleri için ödeme takvimi merak konusu oldu. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulan 1+1 ve 2+1 konutlarda sözleşme imza tarihleri ile ilk taksit başlangıcı araştırılıyor. İşte TOKİ sosyal konut projesinde ödeme planına dair öne çıkan detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 11:55 Güncelleme:
        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura sonuçlarının ardından gözler ödeme sürecine çevrildi. 55 ila 80 metrekare arasında değişen daireler için peşinat ve taksit planı netleşirken, sözleşmelerin ne zaman imzalanacağı ve ilk ödemenin hangi tarihte başlayacağı hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. İşte TOKİ ödeme planına ilişkin son detaylar…

        TOKİ ÖDEME PLANI 2026 NASIL OLACAK?

        Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI NASIL?

        İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

        İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

        İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

        İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN ÖDEME PLANI

        İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

        İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

        İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

        149 milyon liralık mal varlığına el konuldu

        Antalya'nın Serik ilçesinde, 'Tefecilik' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin 149 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu. (DHA)

        23 Nisan kutlu olsun!
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        İstanbul'da 23 Nisan kutlamaları
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Yürekleri parçaladı! Ayser Çalık Ortaokulu'nda sessiz 23 Nisan
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Tarihi keşif! Molozların arasında bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Kansere yakalandı
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
