Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Yenicuma Mahallesi Boztepe Caddesi'nde gündüz tartışan G.M ile F.İ. (26), akşam tekrar karşılaştı.
Yeniden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.M, tabancayla ateş açtığı F.İ'yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.İ. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlı G.M. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.