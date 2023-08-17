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        Haberler Gündem Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 23:15
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        Trabzon'da silahlı kavga: 1 yaralı
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        Yenicuma Mahallesi Boztepe Caddesi'nde gündüz tartışan G.M ile F.İ. (26), akşam tekrar karşılaştı.

        Yeniden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.M, tabancayla ateş açtığı F.İ'yi bacağından yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.İ. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan zanlı G.M. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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