Ertuğrul Doğan: Trabzonspor´un başarısı her şeyin önünde gelmek zorunda TrabzonsporBaşkanı Ertuğrul Doğan, "Böyle zamanlarda Trabzonspor´un başarısı her şeyin önünde gelmek zorunda. Görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakma ve her şeyimizle takımımızın, hocamızın, kulübümüzün yanında olma zamanı" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.11.2023 - 12:58 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:00 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL