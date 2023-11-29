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        Ertuğrul Doğan: Trabzonspor´un başarısı her şeyin önünde gelmek zorunda

        TrabzonsporBaşkanı Ertuğrul Doğan, "Böyle zamanlarda Trabzonspor´un başarısı her şeyin önünde gelmek zorunda. Görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakma ve her şeyimizle takımımızın, hocamızın, kulübümüzün yanında olma zamanı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:58 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:00
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        Ertuğrul Doğan: Trabzonspor´un başarısı her şeyin önünde gelmek zorunda
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        TrabzonsporBaşkanı Ertuğrul Doğan, "Böyle zamanlarda Trabzonspor´un başarısı her şeyin önünde gelmek zorunda. Görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakma ve her şeyimizle takımımızın, hocamızın, kulübümüzün yanında olma zamanı" dedi.

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinin 212´nci sayısındaki yazısında Trabzonsporlulara seslendi. Başkan Doğan, "Trabzonspor´a ve bu güzel renklere gönül veren herkese, çok iyi bildikleri bir şeyi hatırlatarak başlamak istiyorum. Önemli olan tek şey Trabzonspor´un başarısıdır. Özellikle bugün, koşulsuz sevginize ve desteğinize ihtiyaç var.  Biz camia olarak şampiyonluğun Trabzonspor için bir gelenek haline gelmesi gerektiğine inanarak bu yola çıktık. Önümüzdeki 3 sezonun çok önemli olduğunu, sürekli yükselen bir grafik çizerek daima yarışın içinde olmayı hedeflediğimizi tekrarlamak isterim. Bizler, inandığı şeylerden kolay vazgeçmeyen, tuttuğunu koparan, hırslı insanlarız. Bu sezona, bu karaktere uygun olduğunu düşündüğümüz bir hocayla başladık. Maalesef bir kimya uyumsuzluğu yaşandı ve bir karar vermek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

        "BİR DEFA YAPTIK. BİR DAHA YAPALIM"

        Kulübün yanında olma zamanı olduğunu vurgulayan Başkan Doğan, "Bu karar için ne çok erken, ne de geç kaldık. Son 10 sezonda Türkiye´de en çok galibiyet alan, en çok puan toplayan, Trabzon´a 1 Türkiye ligi şampiyonluğu, 2 süper kupa şampiyonluğu getiren, Trabzonspor´un başında çıktığı maçların yüzde 86´sını, derbilerin yüzde 79´unu kaybetmeyen Abdullah Avcı, tabi ki doğal seçimimizdi. İki sene evvel yaptığımızı yeniden yapmak için kendisini Karadeniz´in dalgalı sularına yeniden davet ettik. Biz hayatı diri yaşayan, duygularını yüksek sesle ifade eden, tez canlı insanlarız. Bu yüzden de bizi en iyi biz anlarız. Ama böyle zamanlarda Trabzonspor´un başarısı her şeyin önünde gelmek zorunda. Görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakma ve her şeyimizle takımımızın, hocamızın, kulübümüzün yanında olma zamanı. Bunu yaptığımızda hep birlikte göreceğiz, birkaç hafta içinde şampiyonluk ruhu geri gelecek. Bu topraklarda çok yakında, alışık olduğumuz fırtına geri gelecek. Bir defa yaptık. Bir daha yapalım" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Selçuk BAŞAR

        2023-11-29 12:54:41

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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