Trabzon'da kumar oynarken yakalanan 5 kişiye para cezası verildi
Trabzon'un Yomra ilçesinde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza uygulandı.
Trabzon'un Yomra ilçesinde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Yomra Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza uygulandı. İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.
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