Trabzon'da kumar oynarken yakalanan 5 kişiye para cezası verildi

Trabzon'un Yomra ilçesinde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Yomra Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza uygulandı. İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.