Trabzonspor, Gaziantep'e gitti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maç için Gaziantep'e gitti.



Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde karşılaşma öncesi son taktik antrenmanını gerçekleştirdikten sonra uçakla Gaziantep'e hareket etti.



Havalimanında taraftarlar, teknik direktör Fatih Tekke ve bordo-mavili oyunculara ilgi göstererek forma imzalattı.



Kafilede Zubkov ve Visca, sakatlıkları nedeniyle yer almadı.



Trabzonspor'un 22 kişilik kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:



Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Umut Nayir ve Paul Onuachu.







