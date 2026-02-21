Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde karşılaşma öncesi son taktik antrenmanını gerçekleştirdi. Sakatlığı nedeniyle ligin son 2 haftasında görev alamayan ancak iki gündür saha çalışmalarına katılan Ukraynalı oyuncu Oleksandr Zubkov, taktik çalışmada yer almadı. Ukraynalı oyuncu, maçın kadrosuna dahil edilmedi. Trabzonspor'un Gaziantep FK maçının kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu

