        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hafif ticari araç ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 14:39 Güncelleme: 21.02.2026 - 14:39
        Trabzon'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Karadeniz Sahil Yolu'nun Kemerkaya mevkisinde Emel Ö'nün kullandığı 61 ACC 410 plakalı otomobil, Enes A. yönetimindeki 61 JA 598 plakalı hafif ticari araç ile Murat Y. idaresindeki 61 AS 764 plakalı otomobil çarpıştı.


        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Murat Y'nin kullandığı otomobilde bulunan E.Y, yaralandı.

        Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

