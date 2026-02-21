KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Suça sürüklenen çocuklar için "Osmanlı modeli" önerisi
MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal Özer, çeteleşmenin önüne geçmek için yapılması gereken en önemli şeylerden birinin çocukları boş bırakmamak, meşgul etmek ve bir mesleğe mensup etmek olduğunu söyledi.
