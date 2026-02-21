Canlı
        Haberleri

        Ümit Kadın Judo Milli Takımı, Avrupa Kupası'nda zirveyi hedefliyor

        ENES SANSAR - Ümit Kadın Judo Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Avrupa Kupası'nda birinci olmayı hedefliyor.

        Giriş: 21.02.2026 - 11:04 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:04
        Ümit Kadın Judo Milli Takımı, Avrupa Kupası'nda zirveyi hedefliyor
        ENES SANSAR - Ümit Kadın Judo Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Avrupa Kupası'nda birinci olmayı hedefliyor.

        Milli takım, 7-8 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Ümitler Nazım Canca Avrupa Kupası Judo Turnuvası için Trabzon'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampa girdi.

        Türkiye'nin farklı illerinden 15-17 yaş grubundaki sporcuları bünyesinde barından milli takım, günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

        Genç ve Ümit Kadınlar Judo Milli Takım Teknik Direktörü Mustafa Kalaycı, AA muhabirine, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda önceki yıllardan daha büyük başarı elde etmeyi istediklerini söyledi.




        - "Ülkemize yeni başarılar getireceğiz"

        Mustafa Kalaycı, milli takımda başarılı sporcuların yer aldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Trabzon TOHM'da milli takım kampı yapmaktayız. Türkiye şampiyonasında ilk 3'e giren milli sporcularımıza burada günde 2 antrenman yaptırıp performanslarını artırıyoruz. Antalya'da yapılacak Avrupa Kupası'nda ülkemizi temsil etmeyi hedefliyoruz. Geçen sene bu kategoride birçok madalyaya sahip olduk. Dokuz sporcumuz Avrupa, EYOF ve Dünya Şampiyonası'nda ülkemize madalya kazandırdı. Bu yıl da bu hedefi geçmek istiyoruz. İnşallah daha fazla madalyayla beraber ülkemize yeni başarılar getireceğiz."

        TOHM'da sporcuların çok kaliteli bir ortamda çalıştığını dile getiren Kalaycı, "Dört antrenörle beraber antrenmanları gerçekleştiriyoruz. Buradaki sporcuların hepsiyle Avrupa Kupası'nda yarışacağız. Avrupa Kupası'nda ülkemizi en iyi temsil ederek yazın yapılacak Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nda yer alacağız." şeklinde görüş belirtti.

        Mustafa Kalaycı, başarılarına yenilerini eklemek istediklerini ifade ederek, "Hepsinin farklı kategorilerde, farklı hedefleri var. Hepsinin tek gayesi ülkemize olimpiyatlarda madalya kazandırmak." dedi.

        Milli sporculardan 17 yaşındaki Livanur Kayır ise antrenmanlarının verimli şekilde sürdüğünü söyledi.

        Başarılı sonuçlar almayı hedeflediklerini aktaran Livanur, "Milli takım antrenörlerimizin bizi çalıştırmasıyla inşallah orada şampiyonluk elde etmeyi hedefliyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

