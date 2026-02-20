Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 17:25 Güncelleme: 20.02.2026 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı.

        Rondo ile devam eden antrenman, taktik oyunla sona erdi.

        Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        SPK'dan serbest fon devrimi
        SPK'dan serbest fon devrimi
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Kanser tedavisinde yeni umut evcil kediler
        Kanser tedavisinde yeni umut evcil kediler
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması

        Benzer Haberler

        Trabzon'un bazı ilçelerinde "Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik" oyunu sa...
        Trabzon'un bazı ilçelerinde "Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik" oyunu sa...
        Trabzon'da çocuklar için tekne orucu etkinlikleri düzenlendi
        Trabzon'da çocuklar için tekne orucu etkinlikleri düzenlendi
        Of'ta taşımalı eğitimde görevli şoför ve rehberler için seminer düzenlendi
        Of'ta taşımalı eğitimde görevli şoför ve rehberler için seminer düzenlendi
        Trabzon'da yayla evinde 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanık hakkında ka...
        Trabzon'da yayla evinde 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanık hakkında ka...
        2 çocuk babası, evinde ölü bulundu
        2 çocuk babası, evinde ölü bulundu
        Trabzon'da çocukları suçtan uzak tutan güç "şehre aidiyet"
        Trabzon'da çocukları suçtan uzak tutan güç "şehre aidiyet"