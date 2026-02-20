Canlı
        Trabzon Haberleri

        Of'ta taşımalı eğitimde görevli şoför ve rehberler için seminer düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde taşımalı eğitimde görevli şoför ve rehberler için seminer yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 16:18 Güncelleme: 20.02.2026 - 16:18
        Of'ta taşımalı eğitimde görevli şoför ve rehberler için seminer düzenlendi
        Trabzon'un Of ilçesinde taşımalı eğitimde görevli şoför ve rehberler için seminer yapıldı.

        Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Topal, sağlıklı ve güvenli taşıma faaliyetlerinin devamı için seminerin gerçekleştirildiğini belirtti.


        Herkesin kurallara uyması gerektiğini dile getiren Topal, "Bizim burada sizlere açıkladığımız mevzuat, görev ve sorumluluklar hem sizlerin hem de öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli taşıma faaliyetleri gerçekleştirmeniz içindir." dedi.

        Seminerde, taşıma faaliyetiyle ilgili mevzuat, görev ve sorumlukların yanı sıra iletişim becerileri ve davranış kurallarına ilişkin konularda katılımcılar bilgilendirildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

