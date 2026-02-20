Canlı
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da çocukları suçtan uzak tutan güç "şehre aidiyet"

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal Özer, Trabzonluların şehirlerine aidiyet duygusunun yüksek olduğunu belirterek, "Trabzon özelinde çok ciddi bir şehre aidiyet var. Çocuklar şehirlerini seviyorlar, buraya aidiyet hissediyorlar. Ayrıca çocukların aidiyet hissettiği ikinci büyük faktörün Trabzonspor olduğunu biliyoruz." dedi.

        Giriş: 20.02.2026 - 13:11 Güncelleme: 20.02.2026 - 13:11
        Trabzon'da çocukları suçtan uzak tutan güç "şehre aidiyet"
        Özer, AA muhabirine, ulusal ve uluslararası akademik araştırmaların, çocukların suça sürüklenmesinin tek bir nedene değil, bireysel, ailesel, çevresel ve yapısal faktörlere dayandığını ortaya koyduğunu söyledi.

        Özellikle organize suç yapıları ve çetelerin, yoksulluk, eğitimden kopuş ve sosyal dışlanma yaşayan çocukları hedef alarak onları suça dahil ettiğini vurgulayan Özer, bu risklerin azaltılmasında erken müdahale, aidiyet duygusunun güçlendirilmesi, okul ve aile bağları ile kapsayıcı sosyal politikaların belirleyici rol oynadığını anlattı.

        Özer, Trabzon'da 2024 verilerine göre çocuk suç endeksinin 18,88 olduğunu ifade ederek, "Bu suç işleme düzeyinin de genel olarak düşük düzey olduğunu bilmekteyiz. Özellikle suça sürüklenen çocuklarda Ankara'dan sonra Trabzon'un binde 7 ile en iyi ikinci il olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

        Trabzon'dan sonra üçüncü sırada Van'ın yer aldığını belirten Özer, bu durumun söz konusu illerde suça sürüklenen çocuklarla ilgili mücadelenin yerinde ve doğru şekilde yapıldığını gösterdiğinin altını çizdi.

        - "Trabzon'da mahalle kültürünün devam etmesi de önemli bir etken"

        Prof. Dr. Erdal Özer, Trabzon'un çocuk suç endeksinde bulunduğu düzeyin iyi olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Trabzon'da suça sürüklenen çocuk sayısının Türkiye genelinde nüfusa göre en iyi ikinci il olma sebeplerinden birisinin çocukların aidiyetlerinin olduğunu düşünüyorum. Trabzon özelinde çok ciddi bir şehre aidiyet var. Çocuklar şehirlerini seviyorlar, buraya aidiyet hissediyorlar. Ayrıca çocukların aidiyet hissettiği ikinci büyük faktörün Trabzonspor olduğunu biliyoruz."

        Trabzon'da mahalle kültürünün devam etmesinin de önemli bir etken olduğuna dikkati çeken Özer, şöyle devam etti:

        "Çocukların herhangi bir hataları, yanlışları olduğu durumda aileler tarafından çok rahat uyarılabildiklerini, ailelerin başka çocukları dahi yanlış hareketlerde uyardıklarını biliyoruz. Bütün bunlar bir araya gelince tabii ki çocukların suça sürüklenmelerinin ülke genelinde daha az olması beklenir bir şey."

        Özer, Trabzon'un eğitim altyapısının güçlü olmasının da bu durumun nedenleri arasında yer aldığını belirterek, "Şehirde çocukların sürekli meşgul olmaları, okumaları, üniversiteye gitmeleri ve spor dallarında şehrin çok etkili olması suç oranının düşüklüğünü bize açıklıyor." dedi.

        Türkiye genelinde çocukların karıştığı suçlar arasında birinci sırada fiziksel saldırıların, ikinci sırada ise hırsızlık olaylarının geldiğini vurgulayan Özer, Trabzon'daki tablonun benzer olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

