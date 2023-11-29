GÜNCELLEME - Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılan 2 öğrenciyi arama çalışmaları devam ediyor

Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, 2 gün önce dalgalara kapılarak kaybolan 2 öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor.

Dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara bugün sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Beşikdüzü ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde denize düşen Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık (16) ile Uğurcan Korkmaz'ı (15) arama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar, Trabzon ve Erzurum AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Beşikdüzü Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kızılay, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Sürmene Arama Kurtarma ve Yardım Derneği (SÜR-AK), Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneğinden (ANDA) 27'si dalgıç 90 personel, 15 araç, 1 gemi, 2 bot, 2 sonar cihazı, 1 helikopter ve 1 dronla yürütülüyor.

Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz'ın aileleri de havadan ve karadan sürdürülen çalışmaları sahilde takip ediyor.