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        TTB'de gençlere ihracat semineri

        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ortaklığında "İhracatta Sorunsuz İletişim ve Yenilikçi Yaklaşımlar" konulu eğitim semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 13:26 Güncelleme: 26.12.2023 - 13:56
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        TTB'de gençlere ihracat semineri
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        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ortaklığında "İhracatta Sorunsuz İletişim ve Yenilikçi Yaklaşımlar" konulu eğitim semineri düzenlendi.

        "Neet'ler Pazara Erişiyor" projesi kapsamında TTB'de yapılan seminerin açılışında konuşan TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, ağustos ayında başlayan projenin başarıyla sürdüğünü belirterek, şubatta tamamlanacak eğitimlerle 60 gencin vasıflı eleman olarak iş gücü taleplerine karşılık bulacaklarını ifade etti.

        İhracatın ülkelerin kalkınmasındaki önemine vurgu yapan Ergan şunları kaydetti:

        "İhracatın ülkelerin kalkınmasında çok önemli olduğu gerçeğinden hareket edecek olursak, bugün iletişim teknolojisindeki gelişmelerle yenilikçi yaklaşımlar, ticareti artırmak isteyenler için vazgeçilemezdir. Ülkelerin rekabet gücünün artırılması, ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değerli mal ve hizmet üretme ile mümkündür. Bunun için de kabiliyetli gençlere ihtiyacımız olduğu kaçınılmazdır."

        Seminer, kursiyerlere "İhracatta Sorunsuz İletişim ve Yenilikçi Yaklaşımlar" ve "İhracatta İnovasyonun Önemi ve Fındık Örneği ile Tecrübe Paylaşımı" konulu eğitimlerin verilmesiyle son buldu.

        Seminere, TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer, TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, KTÜ yönetim kurulu üyeleri ve kursiyerler katıldı.

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