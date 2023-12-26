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        Trabzonspor'da 17 maçta 12 oyuncu fileleri havalandırdı

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 17 maçlık döneminde, Trabzonspor'da 12 futbolcu rakip fileleri havalandırmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:54 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:54
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        Trabzonspor'da 17 maçta 12 oyuncu fileleri havalandırdı
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 17 maçlık döneminde, Trabzonspor'da 12 futbolcu rakip fileleri havalandırmayı başardı.

        Haftayı 1-1'lik RAMS Başakşehir beraberliğiyle kapatan bordo-mavili takımda Batista Mendy'in fileleri havalandırmasıyla gol atan oyuncu sayısı 12'ye yükseldi.

        Karadeniz ekibinde, Onuachu 8 golle en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Bakasetas ve Trezeguet 4'er, Pepe, Visca, Enis Destan ve Bardhi 2'şer, Denswil, Benkovic, Göktan Gürpüz, Berat Özdemir ve Mendy de 1'er gol attı.

        Trabzonspor'un 9. haftada Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçta ise Alanyasporlu futbolcu Fidan Aliti topu kendi kalesine gönderdi.

        - 17 maçın 4'ünde gol atamadı

        Trabzonspor, ligde 17 maçlık dönemde 4 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi.

        Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0, ligin 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 yenildiği, ligin 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldığı, ligin 14. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmalarda gol atamadı.

        - Trabzonsporlu futbolcuların gol attığı 12 karşılaşma ve oyuncular

        Maç Sonuç Gol atan oyuncu
        Trabzonspor-Antalyaspor 1-0 Denswil
        Trabzonspor-Çaykur Rizespor 2-3 Bakasetas, Enis Destan
        Kasımpaşa-Trabzonspor 1-5 Bardhi (2), Enis Destan, Göktan Gürpüz, Benkovic
        Trabzonspor-Beşiktaş 3-0 Onuachu, Bakasetas, Visca
        Atakaş Hatayspor-Trabzonspor 3-2 Enis Destan, Onuachu
        Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor 2-1 Onuachu, Bakasetas
        Fenerbahçe-Trabzonspor 2-3 Onuachu, Berat Özdemir, Pepe
        Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor 2-1 Onuachu (2)
        EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor 3-3 Pepe, Onuachu, Trezeguet
        Gaziantep FK-Trabzonspor 1-3 Trezeguet (2), Bakasetas
        İstanbulspor-Trabzonspor 0-3 (h) Trezeguet, Onuachu
        Trabzonspor-RAMS Başakşehir 1-1 Mendy

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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