Trabzonspor'da Alexander Sörloth fırtınası esmeye devam ediyor. Bordo-Mavililer'in sezon başında sadece 750 bin Euro ödeyerek kiraladığı Norveçli forvet, sergilediği başarılı performasla izleyenleri büyülüyor. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde Sparta Prag'la oynadığı her iki karşılaşmada da ağları sallayan 23 yaşındaki oyuncu, gollerine Süper Lig'de de devam etti.

ÜST ÜSTE 3 MAÇTA DA GOL ATTI

Alexander Sörloth, Trabzonspor'un Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada ağları sarsmayı başardı. Abdülkadir Ömür'ün pasında dar açıdan topu filelere göndermeyi başaran Alexander Sörloth, üst üste 3. resmi maçında da gol sevinci yaşadı.