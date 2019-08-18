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HaberlerFutbol

Trabzonspor'da Alexander Sörloth gollerine devam ediyor

Trabzonspor'un Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan kiraladığı Alexander Sörloth gollerine devam ediyor. Avrupa Ligi Elemeleri'nde Trabzonspor'un Sparta Prag'la oynadığı her iki maçta da ağları sallayan Norveçli forvet, Kasımpaşa karşısında gol sevinci yaşadı

Alexander Sörloth

Trabzonspor'da Alexander Sörloth fırtınası esmeye devam ediyor. Bordo-Mavililer'in sezon başında sadece 750 bin Euro ödeyerek kiraladığı Norveçli forvet, sergilediği başarılı performasla izleyenleri büyülüyor. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde Sparta Prag'la oynadığı her iki karşılaşmada da ağları sallayan 23 yaşındaki oyuncu, gollerine Süper Lig'de de devam etti.

ÜST ÜSTE 3 MAÇTA DA GOL ATTI

Alexander Sörloth, Trabzonspor'un Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada ağları sarsmayı başardı. Abdülkadir Ömür'ün pasında dar açıdan topu filelere göndermeyi başaran Alexander Sörloth, üst üste 3. resmi maçında da gol sevinci yaşadı.

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