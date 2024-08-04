Trafikte tartıştığı sürücüye silah çekti
Gaziantep'te motosikletli bir grup ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Motosikletli 4 kişi otomobilin önünü keserek sürücüyü silahla tehdit etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde trafikte çıkan silahlı tartışmaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, İstasyon Caddesi'nde önceki gün motosiklet sürücüleriyle bir otomobil sürücüsü arasında çıkan ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "İstasyon Caddesi'nde trafikte yaşanan tartışma sonucu elinde bulunan silahla araçtaki kişileri tehdit ve darbeden motosikletli 4 şüpheli, olayda kullanılan kurusıkı tabancayla yakalanmıştır." ifadesi kullanıldı.