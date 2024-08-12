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        Haberler Bilgi Gündem Trakya, Recep Tayyip Erdoğan, Pamukkale, Karadeniz Teknik, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi alımı

        5 üniversite 191 öğretim üyesi alıyor! 2024 Ağustos öğretim üyesi alımı

        Trakya Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi toplamda 191 öğretim üyesi alıyor. İlgilenen adayların 12 ile 26 Ağustos arasında, üniversitenin belirttiği şekilde başvurularını tamamlaması gerekiyor. İşte, 2024 Ağustos öğretim üyesi alımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 10:11 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:11
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        1

        Trakya Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi farklı fakültelere olmak üzere öğretim üyesi alıyor. Adaylardan istenilen bölüme göre; öğretim üyesi, profesör veya doçent gibi uzmanlık aranıyor. İşte, 2024 Ağustos öğretim üyesi iş ilanları...

        2

        TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 5 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

        Trakya Üniversitesi 5 öğretim üyesi alıyor. Adayların, 12.08.2024-26.08.2024 tarihleri arasında ilan edilen kadronun bulunduğu birime şahsen veya posta ile başvurmaları gerekiyor.

        3

        RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 1 doktor ve 1 öğretim görevlisi alıyor. Başvurular, çevrim içi olarak 'basvuru.erdogan.edu.tr' adresinden yapılacak. Başvurmak isteyen adaylar için belirtilen süre 12-26 Ağustos 2024.

        4

        PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 32 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

        Pamukkale Üniversitesi, farklı fakültelerde olmak üzere 32 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Adayların 12 Ağustos ile 26 Ağustos arasında; şahsen veya posta yoluyla üniversiteye başvurmaları gerekiyor.

        5

        KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 87 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

        Karadeniz Teknik Üniversitesi; profesör, doçent ve doktor olmak üzere 87 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. İş ilanıyla ilgilenen adayların 12-26 Ağustos tarihlerinde 'http://bys.ktu.edu.tr/' web sitesinden başvurularını tamamlaması gerekiyor.

        6

        AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 65 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, doçent doktor ve profesör olmak üzere toplamda 65 öğretim üyesi alacak.

        Profesör ve doçent kadro başvuruları için üniversitenin Personel Dairesi Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilana çıkılan birime şahsen müracaat edilmesi gerekmekte olup, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek. Başvurular 12 Ağustos ile 26 Ağustos arasında alınacak.

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