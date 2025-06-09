ABD Başkanı Trump uçağa binerken tökezledi

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Air Force One başkanlık uçağına binmek için merdivenden çıkarken neredeyse düşüyordu. Trump'ın ayağının tökezlediği anlar kameralara yansıdı.

Trump'ın yanında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio vardı, Rubio'nun da merdivenlerden çıkarken ayağının takıldığı görüldü.

ABD basınında Trump'ın bu anlarına ilişkin haberler yer alırken, bir dönem eski ABD Başkanı Joe Biden ile alay ettiği sözleri hatırlatıldı.

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Biden'ın kameralar önünde birden fazla kez ayağı takılmış ve Trump bununla defalarca alay etmişti. 2023'te "Joe Biden Air Force One'da bir merdiven bile çıkamıyor" demiş, ilerleyen zamanlarda da Biden'ın başkanlık uçağında "çocuk merdivenlerini" kullandığını iddia etmişti.

Diğer yandan, Air Force One merdivenlerinde tökezlemek birçok başkanın başına geldi. Barack Obama, Ronald Reagan ve Gerald Ford'un da ayağının tökezlediği görülmüştü.