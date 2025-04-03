Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İnfo Grafik Trump’ın tarihi gümrük vergileri

        ABD Başkanı Trump, tarihi gümrük vergilerini duyurdu

        ABD Başkanı Donald Trump günlerdir beklenen konuşmasında, çok sayıda ülkeye yönelik gümrük vergileri açıkladı. Trump, kürsüye elinde bir tabloyla çıkarken, uygulanacak vergilerle ilgili detaylı bilgi vererek; Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 34, Avrupa Birliği'nden ithal edilen ürünlere ise yüzde 20 gümrük vergisi getirildiğini duyurdu. Türkiye'ye yönelik uygulanacak olan gümrük vergisi oranı ise yüzde 10 olarak tayin edildi. İşte bazı ülkelere ABD tarafından getirilen gümrük vergileri

        Giriş: 03.04.2025 - 12:40 Güncelleme: 03.04.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        #ABD gümrük vergisi

        BAKMADAN GEÇME

        2025 Mart enflasyon verileri
        2025 Mart enflasyon verileri
        Dünyanın milyarderleri arttı
        Dünyanın milyarderleri arttı
        En çok deprem yaşanan ülkeler
        En çok deprem yaşanan ülkeler
        Tabağımızda ne kadar fosil yakıt var?
        Tabağımızda ne kadar fosil yakıt var?
        Hangisinde ne kadar zaman harcıyoruz?
        Hangisinde ne kadar zaman harcıyoruz?
        Şubat ayı işsizlik rakamları
        Şubat ayı işsizlik rakamları
        Dünyanın en değerli bankaları
        Dünyanın en değerli bankaları
        Mutlulukta Finlandiya yine zirvede
        Mutlulukta Finlandiya yine zirvede
        Yumurta fiyatları
        Yumurta fiyatları
        Dünyanın tatlı suyu nerede?
        Dünyanın tatlı suyu nerede?
        Türkiye’de yaşlı nüfus
        Türkiye’de yaşlı nüfus
        Şubat konut satış rakamları
        Şubat konut satış rakamları