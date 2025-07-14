Tuğba Özay hortumla yüzünü yıkadı

Havaların ısınmasıyla birlikte birçok ünlü isim tatil beldelerine akın ederken emekli manken ve oyuncu Tuğba Özay, çareyi başka bir yöntemde buldu.

Tuğba Özay, gittiği bir klinikte sıcaktan bunalınca bahçedeki hortumla yüzünü ve kollarını yıkadı.

Özay, o anları "Bu suyu buraya koyandan Allah razı olsun. Ohh. Kendime geldim. İlla Bodrum, Çeşme, Alaçatı, Alanya'ya mı gitmek lazım?" ifadeleriyle yayımladı.