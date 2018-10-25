Ünlü futbolcu Cenk Şahin, şarkıcı sevgilisi Tuğba Yurt'u takipten çıkardıktan sonra "Her insanın 'Artık yeter' dediği bir nokta vardır. O noktadan sonra ne hatır kalır, ne sabır. 'Eyvallah' deyip gitmek en güzeli" sözünü paylaştı.

Şahin'le aşk fotoğraflarını silen 31 yaşındaki popçu ise 'Yine Sev Beni' şarkısını söylediği anları paylaştı.

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