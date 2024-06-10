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        Haberler Müzik Tuğba Yurt'un yeni şarkısı 'Yolun Sonu' yaza hazır

        Tuğba Yurt'un yeni şarkısı 'Yolun Sonu' yaza hazır

        Şarkıcı Tuğba Yurt, 'Yolun Sonu' adlı şarkısını müzikseverle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 15:12 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:12
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        'Yolun Sonu' yaza hazır
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        Önceki gün bir radyo programına konuk olan Tuğba Yurt, çıkışta muhabirlerle kısa bir süre sohbet etti ve 'Yolun Sonu' adlı yeni şarkısı hakkında konuştu.

        Tuğba Yurt; "Güzel gidiyor şu anda her şey yolunda uzun zamandır hareketli bir parça çıkarmamıştım. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz, şarkıya bir de klip çektik ben yazı ve sıcak havaları özlediğimiz biraz daha deniz kenarı klipleri seviyorum. Yönetmenimizden de rica ettik böyle bir klip oldu. Sarıyer tarafında çektik güzel gözüktüğüm sonucundan mutlu olduğum bir klip oldu" ifadelerini kullandı.

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        Yoğun konser programından da bahseden Tuğba Yurt; "Bu arada konser trafiğimiz yazın gelmesiyle birlikte yoğunlaşmaya başladı bayram ve bayram sonrası ile daha da hareketlenecek bu nedenle tatile her yıl olduğu gibi çok vakit ayıramayacağım ancak fırsatını bulduğum zamanlarda sakin yerlerde dinlemeyi çok seviyorum Göcek en sevdiğim yerlerden biri diyebilirim" şeklinde konuştu.

        Söz ve müziği bade Derinöz'e ait olan 'Yolun Sonu' isimli şarkının klibi ise Halil Güzel tarafından çekilirken düzenlemesini ise Ozan Çolakoğlu yaptı.

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        #Tuğba Yurt
        #Yolun Sonu
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