TÜİK yayınladı! En çok kazandıran lisans bölümleri belli oldu

Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2023 yılında yüzde 75,6 iken, bu oran 2024 yılında yüzde 75 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri verisini paylaştı. Buna göre, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2023 yılında yüzde 75,6 iken, bu oran 2024 yılında yüzde 75,0 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2023 yılında yüzde 67,7 iken, bu oran 2024 yılında yüzde 66,4 olarak hesaplandı.

EN YÜKSEK KAYITLI İSTİHDAM ORANINA SAHİP LİSANS BÖLÜMÜ YÜZDE 96,4 İLE TIP OLDU

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler tıp (yüzde 96,4), özel eğitim öğretmenliği (yüzde 95,1), elektrik öğretmenliği (yüzde 92,4), dil ve konuşma terapisi (yüzde 91,9) ile elektronik öğretmenliği (yüzde 91,9) oldu.

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Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması, 2013'e göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (yüzde 86,7), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 82,9), bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 78,7), eğitim (yüzde 77,6) ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (yüzde 74,6) oldu.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans bölümü yüzde 92,3 ile polis meslek eğitimi oldu Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler polis meslek eğitimi (yüzde 92,3), elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (yüzde 88,2), endüstriyel kalıpçılık (yüzde 87,4), metalurji (yüzde 85,2) ile doğalgaz ve tesisatı teknolojisi (yüzde 84,5) oldu. EN YÜKSEK KAYITLI İSTİHDAM ORANINA SAHİP ÖN LİSANS ALANI MÜHENDİSLİK, İMALAT VE İNŞAAT Ön lisans mezunlarının eğitim ve öğretim alanlarına göre kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 76,9), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 71,0), hizmetler (yüzde 70,7), bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 69,1) ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (yüzde 68,6) olarak gerçekleşti. REKLAM LİSANS MEZUNLARINDA ORTALAMA İLK İŞ BULMA SÜRESİ 14,4 AY Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2024 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek 14,4 ay olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2023 yılında 15,9 ay iken, 2024 yılında 16,0 ay olarak hesaplandı.

Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler; dil ve konuşma terapisi (2,2 ay), tıp (4,1 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,3 ay), eczacılık (5,1 ay) ile ebelik (7,6 ay) oldu. İLK İŞ BULMA SÜRESİNİN EN KISA OLDUĞU LİSANS ALANI ALANI 8.9 AY İLE SAĞLIK VE REFAH OLDU Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah (8,9 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11,6 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11,8 ay), eğitim (12,6 ay) ile hizmetler (13,7 ay) olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; polis meslek eğitimi (2,9 ay), optisyenlik (9,4 ay), aşçılık (10,9 ay), eczane hizmetleri (11,8 ay) ile sivil havacılık kabin hizmetleri (11,8 ay) oldu. Ön lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; hizmetler (13,7 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (13,9 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (14,5 ay), sağlık ve refah (15,5 ay) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (16,2 ay) olarak gerçekleşti.

REKLAM ORTALAMA KAZANCIN EN YÜKSEK OLDUĞU LİSANS BÖLÜMÜ PİLOTAJ OLDU Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, tıp ile uçak mühendisliği oldu. Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; polis meslek eğitimi, uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı oldu. LİSANS MEZUNLARININ KENDİ ALANINDA ÇALIŞMA ORANI YÜZDE 56,1 Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranı 2023 yılında yüzde 55,6 iken, 2024 yılında yüzde 56,1 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarında ise bu oran 2023 yılında yüzde 51,5 iken, 2024 yılında yüzde 51,0 oldu. Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (yüzde 79,9), iş, yönetim ve hukuk (yüzde 79,4), eğitim (yüzde 63,8), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 63,7) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 56,8) oldu. En düşük uyum ise yüzde 20,1 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti.