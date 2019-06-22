Ünlü top model Tülin Şahin, bir süredir birlikte olduğu Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile yaklaşık 2 ay önce Portekiz’de evlenmişti. İki tarafın ailelerinin katıldığı sade bir tören ile Lizbon’daki evlerinde dünyaevine giren Tülin Şahin ve Pedro de Noronha, işlerinin yoğunluğu nedeniyle balayına çıkamamıştı.

Tülin Şahin, evlilik haberinden kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı emzik paylaşımı ile hamile olduğunu duyurmuştu. Geçtiğimiz ay bebek sevincini takipçileriyle paylaşan ünlü modelin kız bebek beklediği ortaya çıkmıştı.

"AH BU HORMONLAR!"

Tülin Şahin, yine sosyal medya hesabından emzikli pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü model, paylaşımına, "Ah bu hormonlar, hormonlar! Anlatın bana kızlar, hep böyle mi bu durumlar?" notunu düştü.

TÜLİN ŞAHİN'DEN HAMİLE POZU

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Tülin Şahin, geçtiğimiz günlerde ilk hamile pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Şahin, paylaşımına, "Bugün ilk defa birlikte yüzdük. Doktorların önerisiyle hamilelikte her gün 30 dk yüzmenin faydaları; bulantı ve kusmalara iyi gelir, krampları çözer, sırt ağrılarını giderir, sakinleştirir, formda kalmanızı sağlar. Hem size, hem de bebeğe iyi gelecektir, yüzme sonrası daha iyi uyursunuz..." notunu düşmüştü.

Gün geçtikçe karnı belirginleşmeye başlayan Şahin'in paylaşımı çok sayıda beğeni almıştı. Ünlü top modele takipçileri "Maşallah" yorumları yapmıştı.