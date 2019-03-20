Tüpraş 59'uncu Genel Kurul Toplantısı, 20 Mart 2019 tarihinde Körfez Kocaeli’ndeki şirket merkezinde yapıldı. Genel kurulda Tüpraş’ın 2018 yılı mali tabloları onaylanarak, Yönetim Kurulu ibra edildi. 2020 yılında yapılacak genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine Ömer M. Koç, Ali Y. Koç, Rahmi M. Koç, Semahat Sevim Arsel, Levent Çakıroğlu, Yağız Eyüboğlu, Erol Memioğlu; bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Muharrem Hilmi Kayhan, Ayşe Canan Ediboğlu, Kamil Ömer Bozer ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Zafer Sönmez seçildi.

Yönetim Kurulu’nun 2018 yılı kazancının dağıtımı ve tarihi konusundaki önerisi kabul edilerek, 2018 yılı cari dönem karından hisse başına hissedarların vergi mükellefiyetine göre 15.15 TL brüt, 12.8775 TL net nakit temettü ödenecek.

'TOPLAM CİRO 88.6 MİLYAR TL OLDU'

Koç Holding ve Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Genel Kurul’da paydaşlara yönelik mesajında Tüpraş’ın son 13 yılda yaptığı toplam yatırım tutarının 6 milyar doları aştığına dikkat çekerek, "Ağır ve yüksek kükürtlü ham petrol işleme kabiliyeti ve sürekli genişlettiği ham petrol tedarik havuzunun desteğiyle, en uygun şarj kompozisyonu oluşturacak şekilde 12 ülkeden 20 farklı çeşit ham petrol alımı yapılmıştır. İzmir Rafinerisi ham petrol ünitesinde gerçekleştirilen modernizasyon çalışması ve İzmit Rafinerisi ile Kırıkkale Rafinerisi’nde tamamlanan önemli planlı bakım duruşlarına rağmen, 2018 yılında yüzde 95.9 kapasite kullanımı ile 25.7 milyon ton üretim yapılmıştır. Tüpraş’ın yurt içi satışları 25.6 milyon ton, toplam satışları ise 29.8 milyon ton olmuş, toplam cirosu 88.6 milyar TL’ye ulaşmıştır ve 3.8 milyar TL vergi sonrası kâr elde etmiştir" dedi.

2018 yılında Tüpraş’ın, operasyonel etkinliğini uluslararası entegrasyon ile güçlendirmek üzere Londra’da Ticaret Ofisi açtığının bilgisini de veren Ömer M. Koç, "Geçen yıl başlatılan dijital dönüşüm çalışmaları doğrultusunda Tüpraş, rafineri süreçlerini önemli ölçüde iyileştiren Endüstri 4.0 projelerini hayata geçirmeye başlamıştır. 2018 yılında ODTÜ ve İTÜ Teknokentleri’nde açılan Veri Analitiği Merkezlerimiz, bu kapsamda kazandığı deneyim ve bilgi ile diğer şirketlere de analitik hizmetleri vermeye başlamıştır" diye konuştu.

'2019 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN KOLAY GEÇMEYECEK'

Tüpraş'ın kültür, sanat, eğitim alanındaki toplumsal çalışmalarına da devam ettiğini vurgulayan Koç, "Topluluğumuzun öncülüğünde HeforShe hareketinin destekçisi olan Tüpraş, kadınların güçlenmesine yönelik hem iş yerinde hem de toplum genelinde farkındalığı artırmak üzere eğitim ve sponsorluk çalışmaları yürütmektedir. Küresel ticaretteki düşüş, dünya genelinde finansal koşulların zorlaşması ve emtia piyasasında artan belirsizlikler dikkate alındığında 2019 yılının da özellikle gelişmekte olan ülkeler için kolay geçmeyeceği görülmektedir. Tüpraş olarak operasyonel verimliliğimiz ve güçlü finansal yapımız sayesinde önümüzdeki zorlu yılda da başarılı iş sonuçlarına ulaşacağımıza olan güvenim tamdır" ifadesini kullandı.