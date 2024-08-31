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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Turgut Aslan Yaraman, organizasyonu 4. bitirdi - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Turgut Aslan Yaraman, organizasyonu 4. bitirdi

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzmede milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, erkekler 100 metre sırtüstü S8 sınıfında 4. oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 20:25 Güncelleme: 31.08.2024 - 20:26
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        Turgut Aslan Yaraman 4. oldu!
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        Milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, Paris 2024 Paralimpik Oyunları yüzmede erkekler 100 metre sırtüstü S8 sınıfında 4. oldu.

        Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında erkekler 100 metre sırtüstü S8 sınıfında final müsabakası yapıldı.

        Milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, iyi bir performans göstermesine rağmen madalyayı sadece 30 saliseyle kaçırdı.

        Milli sporcu 1.07.72'lik derecesiyle 4. olurken, bronz madalyayı alan İsrailli sporcu Malyar Mark 1.07.42'lik zamanla yarışı bitirdi.

        Altın madalyayı İspanya'dan Inigo Llopis Sanz 1.05.58, gümüş madalyayı ise Japonya'dan Kota Kubato 1.07.03'lük derecesiyle kazandı.

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