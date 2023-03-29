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Türk bilim insanları laboratuvar ortamında üç boyutlu biyoyazıcı ile insan paratiroidi üretti

Türk bilim insanları, üç boyutlu biyoyazıcı kullanarak insan paratiroidini laboratuvar ortamında üretmeyi ve fonksiyon göstermesini sağlamayı başardı. Endokrin organlar açısından bir ilk olma özelliği taşıyan çalışma, paratiroid kaybına bağlı hipokalsemi ve kemik erimesi yaşayan hastalar için umut verici ve öncü olarak değerlendiriliyor. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu’nun haberi

Türk bilim insanları laboratuvar ortamında üç boyutlu biyoyazıcı ile insan paratiroidi üretti
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DHA

Paratiroid kaybına bağlı “hipokalsemi” ve “kemik erimesi” yaşayan hastalarda paratiroid dokusunun üç boyutlu yazıcı biyofabrikasyonu ile çoğaltılması sayesinde, bu hasta grubuna yönelik transplantasyon ve nakil konularında umut veren önemli bir çalışmaya imza atıldı.

Üç boyutlu yazıcılar, transplantasyon ve nakil için sıra bekleyen hastalar için umut olmuştu. Özellikle tiroid kanseri ve baş boyun kanseri cerrahisi geçiren hastalarda paratiroid kayıplarına bağlı olarak oluşan kalsiyum düşüklüğü; kanser hastalarının ömür boyu ilaç kullanmasına ve başta kemik erimesi olmak üzere kalıcı sağlık problemleri yaşamasına yol açıyor. Üç boyutlu yazıcı kullanarak gerçekleştirilen çalışma, insan paratiroidi ve endokrin organ üretimi açısından öncü oluşuyla dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Pınar Yılg&ouml;r Huri
Prof. Dr. Pınar Yılgör Huri

Ankara Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Pınar Yılgör Huri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Kerim Bora Yılmaz ortaklığındaki bilimsel çalışma grubunun laboratuvar ortamında insan paratiroidini çoğaltmayı ve fonksiyon göstermesini sağlayan çalışmaları yurt dışında da ses getirdi.

Prof. Dr. Kerim Bora Yılmaz
Prof. Dr. Kerim Bora Yılmaz

MÜHENDİSLİK VE TIP ORTAKLIĞI

Mühendislik ve tıp bölümlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışma, dünyaca ünlü “Biomedical Materials” dergisinin Nisan sayısında basılmak üzere kabul edildi. Çalışmanın endokrin organlar açısından dünyada bir ilk olma özelliği taşıdığına dikkat çekiliyor. Prof. Dr. Kerim Bora Yılmaz, “Doku mühendisliği ile üretilen bu paratiroid eşleniği, gelecekte dokuların hastalara transplante olma olanağı sağlayabilir ve hipokalsemi hastaları açısından da umut taşıyıcı olabilir” dedi.

Prof. Dr. Pınar Yılgör Huri ise “Dünyada çok çeşitli araştırma grupları, 3 boyutlu biyobaskılama ile fonksiyonel olarak üretilip transplante edilebilecek böbrek, karaciğer ve kompleks dokular üretme üzerine çalışıyor. Laboratuvar ortamında endokrin organlar ve özellikle de paratiroid gibi küçük endokrin organların üretimi ise hücresel yapıları ve fonksiyon göstermeleri için sinirsel uyarıya ihtiyaç duymamaları gibi nedenler açısından doku mühendisliğinde özel fırsatlar anlamına geliyor” açıklamasında bulundu.

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