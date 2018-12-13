Türk bilim insanları yeni bir kanser ilacı geliştirdi. 10 yıllık çalışma sonuç verdi. Türkiye'de ilk defa kanser ilacı üretildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rana Nomak Sanyal ve ekibi, bir molekül üretti ve bununla bir kanser ilacı geliştirdi. Geliştirilen ilaç insan üzerinde denenebilecek olması da Türkiye'de bir ilk.

"İNSANA GEÇMEYE HAZIRIZ"

Prof. Dr. Rana Nomak Sanyal, "Yaptığımız çalışmaların ilk aşaması bir kemoterapi ilacını almak ve kimyasal olarak modifiye etmek. Bu adımdan sonraki invitro çalışmalar yani hücre deneyleri, hayvan deneylerinin hepsi Boğaziçi Üniversitesinde bir merkezde yapıldı. Şimdi insana geçmeye hazırız diyeceğimiz bir aşamada ilerliyoruz" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Sanyal, "Kanser ilaçlarını alıyoruz. Kimyasal olarak modifiye ediyoruz ve hedefliyoruz. Bunların tümörün içinde birikmesini sağlıyoruz böylece vücudun geri kalanına yan etki göstermesini engelliyoruz. Tümörün içerisinde de daha fazla etki göstermesini sağlıyoruz. Vücuda yan etki göstermeyince hastalar için daha kolay bir süreç olacak" diye konuştu.

YÜZDE 100 TÜRK ÜRETİMİ

Yüzde 100 Türk üretimi olan kanser ilacı altı ay içerisinde insan üzerinde denenecek. Prof. Dr. Rana Nomak Sanyal, "Üretim için de ayrıca bir onay almaya ihtiyacımız var. İnsanda izin almış olmamız çok büyük bir başarı ama insanda denenmeye başlanması için en az altı aylık bir süreç var" dedi.

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