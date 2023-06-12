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Türk-İş Başkanı Atalay: Teklife göre tavrımızı belirleriz

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın asgari ücrete yapılacak zam ara zam oranını belirlemek üzere toplanıyor. 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise bütün ülkeyi ilgilendiren asgari ücretle ilgili ortaya farklı rakamlar atılsa da işçi kesimi hükümetin önereceği rakamı görmek istiyor. Bülent Aydemir'in haberi...

Türk-İş Başkanı Atalay: Teklife göre tavrımızı belirleriz

Asgari ücrete yapılacak düzenleme, 65 yaşlığı, işsizlik maaşı, staj ücreti, sosyal yardımlar, kıdem-ihbar tazminatları, iş göremezlik ödeneği, emzirme yardımını ve bütün iş kollarındaki ücretleri doğrudan etkiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki toplantıya; işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.
Bu toplantı, yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ilk resmi asgari ücret toplantısı olacak.

Bir dizi toplantı sonucunda Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek yeni asgari ücret, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

Asgari ücretin belirlenmesinde genellikle resmi enflasyon oranları gözetilerek karar veriliyor ancak işçi temsilcileri enflasyon verilerinin yanında refah payı; açlık sınırı, yoksulluk sınırı gibi rakamların da gözetilmesini istiyor.

İşveren ise piyasadaki üretim ve rekabet koşulları açısından belirlenecek ücretin sürdürülebilir olmasını istiyor.

Şu anda asgari ücret; bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düşüldükten sonra net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş…

Kulislerde asgari ücretin bir işçi için net 11-12 bin TL aralığında olacağı konuşuluyor. Mevcut koşullarda bu rakamın üzerine çıkılmasının pek mümkün olmadığı belirtiliyor.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret toplantısı öncesinde sorularımı yanıtladı. Asgari ücret rakamına ilişkin henüz hükümet kanadının teklifini görmediklerini belirten Atalay, “Önümüzü bir görelim. Geçen sene biliyorsunuz teklifi makul bulmayınca toplantıya gitmedik. İşimize gelmeyen bir rakam olursa yine gitmeyiz” dedi.

Türk-İş’e bağlı iş kollarında asgari ücretli olmadığını hatırlatan Atalay, “Daha önce dedik ki görüşmelere asgari ücretli biri katılsın. Yasal olarak muhatabımız sensin diyorlar. Henüz ortada bir rakam da yok. Ben şu aşamada hiç konuşmuyorum ama dönüp dolaşıp ihale bana kalıyor. Böyle bir sistem yok. Yarın gidip görelim bakalım ne diyecekler. Onlardan ne gelecek? İlk toplantıda masaya ne getirecekler; görelim. Ona göre tavrımızı belirleriz” ifadelerini kullandı.

Türk-İş Başkanı Atalay, şu anki koşullarda mevcut asgari ücretin yaşanılır bir ücret olmadığını belirtirken, ücreti belirleme sürecinin yasal zorunluluk olduğunu hatırlattı. Atalay, işverene de bu noktada bir çağrıda bulundu: “Çalışana asgari ücretin üzerinde ücret ver. Elini tutan mı var?!”

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