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'Türk otomotiv sektörünün en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı" gerçekleştiriliyor. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Türk otomotiv sanayisinin en büyük yatırımını gerçekleştireceklerini açıklandı. Koç, "2 milyar Euro'luk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz. Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye’nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek" dedi

'Türk otomotiv sektörünün en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz'
AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Gelecek Vizyon Toplantısı gerçekleşiyor. Toplantıda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi küresel rekabette ileriye taşıma önemli bir adım daha atmış olacağız. Ford Otosan 2 milyar yatırım planını açıklamıştı. Biz de proje bazlı devlet kapsamına alarak gereken her türlü desteği verdik. Bugünkü imza töreni devletimizin yatırımlarla ilgili destek tavrına en güzel örnek. Ford Otosan 12 bin 500 insanımıza istihdam sağlıyor. Firma ülkemizin kalkınmasında çok kritik rol oynuyor. Ford Otosan AR-Ge ihracat üretim ve katma değer etkisi 10 yıla yayılacak büyük vizyon ortaya kalkmakta. Proje tamamlandığında 440 bin olan üretim kapasitesi 650 bine yükselecek. Projenin devreye alınmasıyla Ford dışında Volkswagen firması için de bir tonluk araç üretimi gerçekleştirilecek" dedi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da, Türk otomotiv sanayisinin en büyük yatırımını gerçekleştireceklerini açıkladı. Koç, "2 milyar euro'luk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz. Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye’nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Gelecek Vizyon Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Koç, "Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye’nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek. Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı. 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz" dedi.

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