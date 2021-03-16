'Alırsın Ford, olursun lord' 0:00 / 0:00

Türkiye otomotiv sanayisinin en büyük yatırımı 2 milyar euro ile hayata geçiyor. Bu yatırım ile, Koç Topluluğu ve Ford Motor Company ortaklığındaki Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikası, Türkiye’nin bataryası dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek.

1908 yılında Model T otomobilini piyasa süren Ford, hem otomotiv sanayisine hem de diğer endüstrilere 'seri üretim' kavramını katması ile sanayi tarihinde ayrı bir yere sahip. ABD'li üretici, Türkiye'de ise satışını yaptığı modellerin de etkisiyle 'alırsın Ford olursun lord' sözü ile özdeşlemiş bir marka haline gelmiş durumda.

Türkiye otomotiv sanayisinin en büyük yatırımına imza atan Ford'un 'lord' lakabını nasıl aldığı ise, tarihi boyunca yaptığı yatırımlarda gizli.

Birçok ABD Başkanı'nın makam aracını üreten Ford'un Koç Ailesi ile yolunun kesişmesi 1928 yılını buluyor. ABD'li şirketin 25'inci yaşında Türkiye'deki acentesini açan Vehbi Koç, sonraki yıllarda ise şirketin araçlarını Türkiye'de üretmeye başladı.

Ford'un Yakın Doğu'daki 34 bayisi arasında düzenlediği yarışmada Ankara Bayisi'nin birinci olması nedeniyle ABD'ye davet edilen Vehbi Bey, hazırladığı montaj fabrikası projesini de beraberinde götürdü. Takvimler 1956 yılını gösterdiğinde, Koç ve Ford arasında o güne kadar hiçbir ülkede uygulanmamış olan Dealer Assembler (Montaj Hakkında Sahip Bayi) olma anlaşması imzalandı.

Türkiye'deki tüm bayileri kapsayan anlaşma, fabrikada üretilecek malların yüzde 85'inin Koç Grubu tarafından pazarlanması koşulu ile uygulandı. Anlaşmanın üzerinden 3 yıl geçmeden Otosan A.Ş. kuruldu ve ilk montaj fabrikasının temeli atıldı. Fabrikadaki üretim 1960 yılında Ford Consul otomobil ve Ford Thames kamyon montajı ile başladı.

1961 yılına gelindiğinde ise, Otosan fabrikasındaki üretim hattına Transit modelinin atası sayılan Thames 800 minibüsü eklendi. Şirketin sonraki yıllarda üreteceği D Serisi kamyonlar ile Cargo kamyonların öncüsü sayılan Thames Trader'in montajına da aynı yıl başlandı.

Otosan fabrikasında 1965 yılında D1210 kamyonlarının üretimi başladı. Bu kamyonların üretimi 1983 yılına kadar devam etti. Bundan bir yıl sonra, Türk otomotiv sanayisinde önemli yeri olan Anadol'un üretimi Otosan fabrikasında başladı. 1967 yılında da, bugün elektriklisi üretilecek olan Transit modelinin üretimine start verildi.

1977 yılına gelindiğinde ise Otosan ve Ford arasında lisans anlaşması imzalandı. Otosan, bu anlaşma ile D1210 kamyonu ile Transit'in Türkiye'deki üretim ve satış hakkına, motorların da yerli üretim iznine sahip oldu. Otosan, lisans anlaşmasının üzerinden çok geçmeden Eskişehir İnönü fabrikasının temelini attı. 1983 yılında ise 20 yıldır ürettiği D Serisi kamyonlarını emekliye ayırmaya hazırlanan Otosan, Cargo kamyonlarını üreterek piyasaya sürdü.

1980'li yıllarda yüzde 30'u Ford tarafından satın alınan Otosan, Taunus modeli ile dizel motor üretimine başladı. 1990'lı yılların başında ise şirket Escort modeli ile Cargo'nun yeni neslini üretmeye başladı. 1997 yılına gelindiğinde ise Ford ve Koç Grubu, Otosan'da yüzde 41 oranında hisse ile temsil edilir oldu.

Otomotiv sanayisinin tarihindeki en büyük yatırımın gerçekleştiği Kocaeli fabrikası ise, 2001 yılında 650 milyon dolarlık yatırımla kapılarını açtı. Fabrikada yeni Transit ve Transit'in Connect'in üretimi de 2002 yılında başladı. 2005 yılında 1 milyonuncu aracını üreten Ford Otosan, 2009 yılında ise ABD'ye ilk aracını ihraç etti.

2015 yılında Ar-Ge merkezini açan şirket, 2018 yılında otonom konvoy teknolojisi geliştirmeye başladı. Şirketin bantlarından 2019 yılında ise Türkiye'nin ilk yerli şarj edilebilir hibrit ticari aracı inmeye başladı.

Ford Otosan'ın son yatırımı kapsamında ise, 2023 ilk yarı itibarıyla ise 'Yeni Nesil Transit Custom' ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) versiyonları ile tam elektrikli ilk versiyonunun üretimine başlanacak. Ayrıca, Ford ve Volkswagen'in stratejik ortaklığı kapsamında yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli de Ford Otosan tarafından Kocaeli'de üretilecek.