ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kenti tarihinin en kötü yangın felaketiyle mücadele ediyor. Los Angeles ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Arama köpekleri ve ekipler, Los Angeles'ın tarihindeki en yıkıcı orman yangınından mahallelerde arama çalışmalarını sürdürüyor. Britney Spears, Paris Hilton Mel Gibson gibi dünyaca ünlü isimlerin malikanelerini kaybettiği yangın bölgesinde aralarında; Beren Saat - Kenan Doğulu çifti, Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu gibi Türk ünlülerin de evi var.

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Serenay Sarıkaya

Ünlü oyuncu, 2018 yılında yaklaşık 500 bin doların üzerinde bir fiyata Los Angeles’ta 2+1 bir daire satın almıştı.

Çağatay Ulusoy

Ünlü model ve oyuncu Çağatay Ulusoy da 2020 yılında Los Angeles’ta bir restoran açmış ve ev almıştı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal

Ünlü çift 2015 yılında Los Angeles’tan satın aldıkları evi, işlerindeki yoğunluk sebebiyle kullanamamış ve arkadaşlarının kullanımına açmıştı.

Kenan Doğulu ve Beren Saat

Kenan Doğulu ve Beren Saat de 2018 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin dolara Los Angeles’tan bir ev satın almıştı.

Fotoğraflar: DHA, İHA, Instagram