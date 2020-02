AA

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 8 Ocak'ta açılışı yapılan TürkAkım Projesi'nin Avrupa'ya giden kolundan Bulgaristan'a geçen ay 506,3 milyon metreküp gaz iletildi.

Uluslararası anlaşmalar gereğince Türkiye üzerinden taşınan her birim metreküp gaz için devlet tarafından belirli bir ücret tahsil edilecek.

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan 930'ar kilometre uzunluğundaki iki deniz hattıyla 142 ve 70 kilometre uzunluğunda iki ayrı kara hattından oluşan TürkAkım Projesi, 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirilmişti.

Avrupa'ya her gün gaz taşınıyor

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya her gün gaz taşınıyor.

Türkiye'de, TürkAkım Projesi kapsamında hisselerinin tamamı Gazprom'a ait Güney Akım şirketi tarafından Kıyıköy Gaz Alım Terminali inşa edilmişti.

BOTAŞ ve Gazprom Export'un yüzde 50'şer hisseye sahip olduğu TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından yapılıp işletilen ve Kıyıköy'den Bulgaristan'a kadar uzanan 142 kilometre 48 inçlik boru hattı bu kısa süreçte yapıldı.

Ayrıca, BOTAŞ tarafından Kıyıköy'de bulunan alım terminalinden Tekirdağ'daki milli şebekeye bağlanan 70 kilometrelik 48 inç hat da proje kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar arasında bulunuyor.